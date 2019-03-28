Забайкальский край получит из резервного фонда три миллиарда вести миллионов федеральных рублей. Такое решение озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании. правительства Российской Федерации.

Забайкальский край получит из резервного фонда три миллиарда вести миллионов федеральных рублей. Такое решение озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании. правительства Российской Федерации.Как передает ГТРК "Чита", глава правительства назвал сложившуюся ситуацию в крае "хронически тяжелой". Выделенные средства должны обеспечить сбалансированность бюджета региона. Вместе с тем, премьер поручил Министерству финансов следить за целевым расходованием этих средств, подчеркнув, что деньги должны пойти, прежде всего, на выплату зарплаты.