В Дагестане задержали боевика, подозреваемого в причастности к терактам в московском метро в 2010 году. Предполагаемого члена банды Магомедали Вагабова в четверг доставили в столицу, где ему изберут меру пресечения.

В Дагестане задержали боевика, подозреваемого в причастности к терактам в московском метро в 2010 году. Предполагаемого члена "банды Магомедали Вагабова" в четверг доставили в столицу, где ему изберут меру пресечения, отметили в СКР.Судя по представленной записи, подозреваемого задержали 27 марта в собственном доме, который предварительно окружили сотрудники ФСБ. Сопротивления мужчина не оказал.По версии следователей, подозреваемый входил в состав бандгруппы Магомедали Вагабова, уничтоженного в ходе спецоперации в августе 2010 года вместе с другими боевиками.В четверг, 28 марта, подозреваемого доставили в Москву, сегодня ему планируется предъявить обвинение в совершении в составе организованной группы террористических актов.29 марта 2010 года в результате двух взрывов террористов-смертниц на московских станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" 39 человек погибли, еще 160 пассажиров пострадали.