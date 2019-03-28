Теннисистка восхитила подписчиков в Instagram соблазнительными роликами. Анна Курникова предстала в купальнике и свободной тунике.

Теннисистка восхитилаподписчиков в Instagram соблазнительными роликами. Анна Курниковапредстала в купальнике и свободной тунике.Спортсменка,завершившая карьеру в 2003 году, выложила фрагмент своего танца на крышенебоскреба. 37-летняя Анна Курникова продемонстрировала, что находится вотличной физической форме. Теннисистка игриво подвигалась на небольшом столикев пестром купальнике и серебристых туфлях на шпильке.Спортсменка произвела настоящий фурор среди подписчиков, которые оставили ей массу лестных комментариев.Напомним, чуть более года назад родила известному певцу Энрике Иглесиасу двойняшек:дочку Люси и сына Николаса. Исполнитель сделал предложение спортсменке летом 2016 года.