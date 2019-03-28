Теннисистка восхитила
подписчиков в Instagram соблазнительными роликами. Анна Курникова
предстала в купальнике и свободной тунике.
Теннисистка восхитила
подписчиков в Instagram соблазнительными роликами. Анна Курникова
предстала в купальнике и свободной тунике.
Спортсменка,
завершившая карьеру в 2003 году, выложила фрагмент своего танца на крыше
небоскреба. 37-летняя Анна Курникова продемонстрировала, что находится в
отличной физической форме. Теннисистка игриво подвигалась на небольшом столике
в пестром купальнике и серебристых туфлях на шпильке.
Спортсменка произвела настоящий фурор среди подписчиков, которые оставили ей массу лестных комментариев.
Напомним, чуть более года назад родила известному певцу Энрике Иглесиасу двойняшек:
дочку Люси и сына Николаса. Исполнитель сделал предложение спортсменке летом 2016 года.