Алина Загитова пока плохо представляет себе мужчину своей
мечты. Вопрос, заданный фигуристке на японском телевидении, вогнал спортсменку
в краску.
Алина Загитова пока плохо представляет себе мужчину своей
мечты. Вопрос, заданный фигуристке на японском телевидении, вогнал спортсменку
в краску.
не сразу смогла ответить ведущему программы
на японском телевидении. Спортсменка явно растерялась и засмущалась от таких
интимных вопросов. Но потом все же нашлась с ответом.
"Я об этом не думала, честно говоря. Это очень странный
вопрос", – сказала японцам 16-летняя фигуристка.
Алину Загитову пригласили на японское телевидение после
первой в ее жизни победы на чемпионате мира. В Сайтаме Алина выиграла золотую
медаль, набрав 237,50 балла. Кроме того, в свои 16 лет Загитова – олимпийская
чемпионка Игр 2018 года, напоминает Sport24.
Напомним, золото фигуристка завоевала на ЧМ-2019 22 марта. Спортсменка опередила соперницу по льду из Казахстана Элизабет Турсынбаеву и соотечественницу Евгению Медведеву.
Тем временем стал известен размер призовых, которые фигуристка получила за сезон-2018/2019. Только за победу в Сайтаме имеет 65 тысяч долларов без учета налогов.
получила за две золотые и одну серебряную медали, выигранные в этапах мирового Гран-при, еще 54 тысячи долларов. А второе место на первенстве континента принесло 16-летней спортсменке еще 16 тысяч долларов. Общая сумма призовых российской фигуристки за сезон составила 135 тысяч долларов (около 8,6 миллиона рублей).