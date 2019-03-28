Алина Загитова пока плохо представляет себе мужчину своей мечты. Вопрос, заданный фигуристке на японском телевидении, вогнал спортсменку в краску.

Алина Загитова пока плохо представляет себе мужчину своеймечты. Вопрос, заданный фигуристке на японском телевидении, вогнал спортсменкув краску.не сразу смогла ответить ведущему программына японском телевидении. Спортсменка явно растерялась и засмущалась от такихинтимных вопросов. Но потом все же нашлась с ответом."Я об этом не думала, честно говоря. Это очень странныйвопрос", – сказала японцам 16-летняя фигуристка.Алину Загитову пригласили на японское телевидение послепервой в ее жизни победы на чемпионате мира. В Сайтаме Алина выиграла золотуюмедаль, набрав 237,50 балла. Кроме того, в свои 16 лет Загитова – олимпийскаячемпионка Игр 2018 года, напоминает Sport24.Напомним, золото фигуристка завоевала на ЧМ-2019 22 марта. Спортсменка опередила соперницу по льду из Казахстана Элизабет Турсынбаеву и соотечественницу Евгению Медведеву.Тем временем стал известен размер призовых, которые фигуристка получила за сезон-2018/2019. Только за победу в Сайтаме имеет 65 тысяч долларов без учета налогов.получила за две золотые и одну серебряную медали, выигранные в этапах мирового Гран-при, еще 54 тысячи долларов. А второе место на первенстве континента принесло 16-летней спортсменке еще 16 тысяч долларов. Общая сумма призовых российской фигуристки за сезон составила 135 тысяч долларов (около 8,6 миллиона рублей).