В противостоянии давления Запада на Россию происходит рэкет и подкуп, а не конкуренция. Ярким примером такой же политики израильский дипломат Яков Кедми назвал Соединенные Штаты.

В противостоянии давления Запада на Россию происходит рэкет и подкуп, а не конкуренция. Ярким примером такой же политики израильский дипломат Яков Кедми назвал Соединенные Штаты.В прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" он отметил, что конкуренция означает равные права и возможности, а если их нет, тогда это либо война, либо мафиозная экономика, где мафия диктует условия и подавляет конкурентов применением силы или подкупом. Это война, а не конкуренция."И не надо переносить одно на другое. Потому что когда объявляют блокаду России — это не конкуренция. Это абсолютная блокада – не дать ни России, ни Китаю развивать ни науку, ни технологии, ни экономику. И с этим невозможно бороться философскими размышлениями", — добавил Кедми.Он считает, что Россия должна решить, как она будет дальше отвечать на давление Запада. Если Москва продолжит попытки "торга", она "выторгует" очередные Югославию и Украину. РФ должна пересмотреть подход к отстаиванию своих интересов, тогда ситуация может резко измениться."Надо перестать торговаться. Договариваться начинают после того, как сила проявила себя или реально, или как реальная угроза", — заключил дипломат.