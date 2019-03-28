Известный куплетист Николай Бандурин пояснил, зачем снялся в нескольких выпусках скандально известного шоу На самом деле. У артиста сгорел дом, и он согласился на съемки, чтобы заработать.

Известный куплетист Николай Бандурин пояснил, зачем снялся в нескольких выпусках скандально известного шоу "На самом деле". У артиста сгорел дом, и он согласился на съемки, чтобы заработать.В конце прошлого года у Николая Бандурина случилось несчастье. Его дом сгорел из-за неисправной проводки, семья артиста еле спаслась. Друзья, коллеги и поклонники до сих пор помогают ему. Впрочем, Бандурин и сам не сидит на месте. Ради заработка куплетист пожертвовал репутацией и принял участие в ток-шоу Первого канала "На самом деле", позволив копаться в грязном белье. Ему посвятили несколько выпусков.На проекте выяснилось, что у Николая Бандурина якобы есть молодая пассия. Затем в студии появился мужчина, назвавший себя любовником супруги артиста Марины. Он заявил, будто наследница Николая на самом деле его дочь. В итоге стало понятно, что это сговор. "Любовница" и "любовник" объединились, чтобы отомстить Бандуриным.Похоже на бразильский сериал? Вот и подписчикам так показалось. На странице куплетиста в Instagram они выразили недовольство тем, что артист на всю страну обсуждал нелицеприятные подробности частной жизни. Кто-то даже обвинил Николая Бандурина во лжи – дескать, неправдоподобная история.Ответ не заставил себя ждать. "Спасибо за поддержку. Всему миру объяснить не могу, но тем, кто пишет, отвечаю. Это все спектакль. Огромное количество писем говорит о том, что мы неплохие актеры. После пожара и того, что мы остались без денег совсем... Не можем же мы жить на пожертвования и попрошайничать. А заработать столько, чтобы восстановить дом, уже нет никакой возможности. Не осуждайте нас!" – написал . Вскоре он удалил свой комментарий, однако в распоряжении остался скрин.