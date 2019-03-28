Известный актер, куплетист Николай Бандурин объяснил, зачем снялся в нескольких выпусках скандально известного шоу На самом деле. У артиста сгорел дом, и он согласился на съемки, чтобы заработать.

Известный актер, куплетист Николай Бандурин объяснил, зачем снялся в нескольких выпусках скандально известного шоу "На самом деле". У артиста сгорел дом, и он согласился на съемки, чтобы заработать.В конце прошлого года страшное несчастье случилось в семье Николая Бандурина. Его дом сгорел из-за неисправной проводки, а сам артист с семьей еле спаслись. Друзья, коллеги и поклонники до сих пор помогают актеру. Но и Бандурин не сидит на месте. Ради заработка артист пожертвовал незапятнанной репутацией и принял участие в ток-шоу Первого канала "На самом деле", где позволил копаться в своем "грязном белье". Причем с участием артиста вышло несколько выпусковВ частности, на телепроекте выяснилось, будто у Николая Бандурина есть молодая любовница. А потом в студии появился некий мужчина, объявивший себя многолетним любовником супруги артиста Марины. Якобы он уверен, что дочь Бандурина Екатерина на самом деле от него. В конце же выяснилось, что против артиста и его супруги сговорились. Оказалось, что "любовница" и "любовник" знакомы и решили объединиться, чтобы отомстить Бандуриным.Похоже на бразильский сериал? Вот и многочисленным поклонникам так показалось. На страничке артиста в Instagram многочисленные поклонники выразили свое негативное отношение к тому, что он позволил себе на всю страну обсуждать нелицеприятные подробности своей частной жизни, кто-то и вовсе обвинил Николая Бандурина во лжи, дескать, очень неправдоподобная история.Ответ заслуженного артиста не заставил себя ждать. "Спасибо за поддержку. Всему миру я объяснить не могу, но тем кто пишет отвечаю. Это все спектакль. Огромное количество писем говорит о том, что мы неплохие актеры. После пожара и того, что мы остались без денег совсем (пирамида). Не можем же мы жить на пожертвования и попрошайничать. А заработать столько, чтобы восстановить свой дом сейчас уже нет никакой возможности. Не осуждайте нас!" – объяснил . Интересно, что по какой-то причине артист вскоре удалил свой комментарий, однако в распоряжении остался его скрин.