Кроме того, его приговорили к 1,5 годам тюрьмы

Кроме того, его приговорили к 1,5 годам тюрьмыТрагедия, унесшая жизнь 6-летнего мальчика, произошла в конце октября прошлого года. Жительница Мурома с ребенком переходила дорогу по нерегулируемому переходу.Водитель не остановился и выехал на переход, сбив мальчика. Мама не пострадала, а вот ребёнок получил тяжёлые травмы. Мужчина попытался помочь малышу, вызвали скорую помощь, но врачи не смогли ничего сделать. Ребенок умер.На суде водитель полностью признал свою вину. С учётом раскаяния и помощи следствию, его приговорили 1,5 годам в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами 2,5 года.Также суд удовлетворил иск матери о возмещении морального вреда в размере 700 тысяч рублей.