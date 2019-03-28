Смертельное ДТП произошло на Панамериканском шоссе в Гватемале. Жертвами стали более 30 человек.

Смертельное ДТП произошло на Панамериканском шоссе вГватемале. Жертвами стали более 30 человек.Трагедия произошла на международной трассе 27 марта.Водитель грузовика не справился с управлением, тяжелая машина наехала на людей.Видео с места происшествия в муниципалитете Науаладепартамента Солола попало в Сеть. На кадрах видны многочисленные тела жертв -по данным пожарных, их более 30, сообщает со ссылкой на издание "El Heraldo de Mexico".