На ВДНХ тяжелый автокран выполняет ювелирную работу: на фонтан Дружба народов возвращают знаменитые золотые скульптуры. 16 девушек, которые символизируют бывшие республики СССР, заметно преобразились. Осталось лишь аккуратно перенести их на постамент и тщательно закрепить.

На ВДНХ тяжелый автокран выполняет ювелирную работу: на фонтан "Дружба народов" возвращают знаменитые золотые скульптуры. 16 девушек, которые символизируют бывшие республики СССР, заметно преобразились. Осталось лишь аккуратно перенести их на постамент и тщательно закрепить.16 советских красавиц снова стали красавицами и готовы выйти в свет: Девушки, символизирующие республики бывшего СССР, возвращаются после многомесячной реставрации. Русская, украинка, белоруска, грузинка, литовка, киргизка и казашка уже на месте. Остальные, бережно укутанные в несколько защитных слоев, вот-вот к ним присоединятся. И тогда хоровод "Дружбы народов" снова замкнется.Вес каждой фигуры больше двух тонн, спецоперация проводится с особой осторожностью, ведь дамы еще и золотые в буквальном смысле. Реставраторы заменили все сусальное золото, которым покрыты статуи. Но перед этим пришлось расчищать поверхность до самой бронзы, снова грунтовать и наносить по семь защитных слоев.Каждая девушка держит в руках дары, которыми была богата ее республика. Например, у эстонки в руках клевер, у туркменки — хлопок, у грузинки, конечно, виноград. И вот как раз с этими деталями у реставраторов и было больше всего проблем — восьми скульптурам потребовалось воссоздание элементов. Украинке вернули подсолнух, у азербайджанки снова появилась связка хлопка, а у красавицы из Таджикистана — букет.Фонтан "Дружба народов" был открыт в 1954 году и ни разу с того времени не реставрировался. При этом он находился фактически в аварийном состоянии. Приводить дам в порядок начали в октябре 2018 года, чтобы успеть к открытию нового летнего сезона. Отреставрировали не только скульптуры, но и сам фонтан. Поменяли инженерные коммуникации и положили гранитную плитку. В мае фонтан снова запустят.