Бывший российский бобслеист Александр Зубков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета лишить его золотых медалей Олимпийских игр-2014. Он признался, что уже устал обсуждать тему с допингом, заявив о нежелании отдавать свои награды МОК.

Бывший российский бобслеист Александр Зубков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета лишить его золотых медалей Олимпийских игр-2014. Он признался, что уже устал обсуждать тему с допингом, заявив о нежелании отдавать свои награды МОК."Я заработал медали честно, потом и кровью. Отдавать их не буду! МОК пусть посмотрит мою статистику достижений не за 1-2 года, а за 15 лет и попробует доказать, что я выиграл нечестно", – цитирует Зубкова "Комсомольская правда".Ранее МОК официально лишил Зубкова, а также Алексея Воеводу, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло медалей Олимпиады в Сочи, перераспределив их в пользу других спортсменов.