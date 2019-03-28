Роман Гриценко рассказал, что ушел с телестройки со скандалом. Звезда шоу Дом-2 устроила погром в административном здании.

Роман Гриценко рассказал, что ушел с телестройки соскандалом. Звезда шоу "Дом-2" устроила погром в административном здании.По словам Гриценко, редакторы реалити обманом удерживали егоновую возлюбленную Евгению на проекте. Более того, руководство шоу "Дом-2"отказывалось выпускать девушку со съемочной площадки."Когда я понял, что люблю Женю, я рассказал об этом ИреПинчук и другим участникам на лобном. Сюрпризом стало то, что они позвали самуЖеню на площадку. Она была на меня зла, и по итогу я ушел за ворота один. Когдауже находился в административном здании, начал переписываться с Женей. И тутвыяснилось, что ее не выпускают", – вспоминает ГриценкоРоману пришлось вызволять зазнобу боем. Экс-участник "Дома-2"сцепился с руководством проекта. "Тут-то и случился самый трэш. Началасьпотасовка, разбитое имущество. Дело почти дошло до драки, но в итоге я Женюотвоевал, мы ушли вместе", – отметил Роман.Экс-участник признался, что тогда оченьиспугался за возлюбленную. Роман уверен, что на проекте Евгения могла бы статьжертвой провокации. Он не мог рисковать этими отношениями. Об этом сообщает .Роман Гриценко уверяет, что наконец встретил девушку своеймечты. Он влюбился в Евгению с первого взгляда, однако долгое время пыталсяскрывать свои чувства. По словам участника телестройки, возвращение напоказало, как сильно он дорожит этими отношениями.