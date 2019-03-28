Роман Гриценко рассказал, что ушел с телестройки со
скандалом. Звезда шоу Дом-2 устроила погром в административном здании.
Роман Гриценко рассказал, что ушел с телестройки со
скандалом. Звезда шоу "Дом-2" устроила погром в административном здании.
По словам Гриценко, редакторы реалити обманом удерживали его
новую возлюбленную Евгению на проекте. Более того, руководство шоу "Дом-2"
отказывалось выпускать девушку со съемочной площадки.
"Когда я понял, что люблю Женю, я рассказал об этом Ире
Пинчук и другим участникам на лобном. Сюрпризом стало то, что они позвали саму
Женю на площадку. Она была на меня зла, и по итогу я ушел за ворота один. Когда
уже находился в административном здании, начал переписываться с Женей. И тут
выяснилось, что ее не выпускают", – вспоминает Гриценко
Роману пришлось вызволять зазнобу боем. Экс-участник "Дома-2"
сцепился с руководством проекта. "Тут-то и случился самый трэш. Началась
потасовка, разбитое имущество. Дело почти дошло до драки, но в итоге я Женю
отвоевал, мы ушли вместе", – отметил Роман.
Экс-участник признался, что тогда очень
испугался за возлюбленную. Роман уверен, что на проекте Евгения могла бы стать
жертвой провокации. Он не мог рисковать этими отношениями. Об этом сообщает .
Роман Гриценко уверяет, что наконец встретил девушку своей
мечты. Он влюбился в Евгению с первого взгляда, однако долгое время пытался
скрывать свои чувства. По словам участника телестройки, возвращение на
показало, как сильно он дорожит этими отношениями.