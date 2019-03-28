Уральские пельмени не отложат своих выступлений
из-за травмы Сергея Исаева. Комику прописан покой, но на творческой активности
это никак не скажется.
"Уральские пельмени" не отложат своих выступлений
из-за травмы Сергея Исаева. Комику прописан покой, но на творческой активности
это никак не скажется.
Артист шоу Сергей Исаев
упокоил поклонников: он полон творческих планов. Травма ноги, полученная во
время игры в хоккей, не скажется на запланированных выступлениях.
Звезда "Уральских пельменей" опубликовала видео
для подписчиков в соцсетях. Исаев рассказал о вердикте врачей: по словам
медиков, положительная динамика есть, но
комику нужно соблюдать покой.
Юморист совсем не расстроен запретом на физическую
активность – по словам Исаева, у него появилось время обдумать новые проекты.
"Ну что ж, друзья, если по физкультуре покой, то значит? творческая
активность. Парочку проектов придумаем новых, значит", – заявил участник
"Уральских пельменей".
Ранее сообщалось, что артист шоу
Сергей Исаев получил травму во время игры в хоккей. Шайба попала в ногу
юмориста. Артист опубликовал в Instagram
фотографию пострадавшей конечности в эластичных бинтах.
Новость не на шутку напугала многих поклонников шоу Они стали расспрашивать артиста о самочувствии, а также поинтересовались, примет ли он участие в ближайших концертах. Артист "Уральских пельменей" поблагодарил поклонников за поддержку.
И с оптимизмом пообещал подписчикам, что шоу будет продолжаться, несмотря ни на что – на
выступления его травма не повлияет, передает