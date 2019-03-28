Уральские пельмени не отложат своих выступлений из-за травмы Сергея Исаева. Комику прописан покой, но на творческой активности это никак не скажется.

"Уральские пельмени" не отложат своих выступленийиз-за травмы Сергея Исаева. Комику прописан покой, но на творческой активностиэто никак не скажется.Артист шоу Сергей Исаевупокоил поклонников: он полон творческих планов. Травма ноги, полученная вовремя игры в хоккей, не скажется на запланированных выступлениях.Звезда "Уральских пельменей" опубликовала видеодля подписчиков в соцсетях. Исаев рассказал о вердикте врачей: по словаммедиков, положительная динамика есть, нокомику нужно соблюдать покой.Юморист совсем не расстроен запретом на физическуюактивность – по словам Исаева, у него появилось время обдумать новые проекты."Ну что ж, друзья, если по физкультуре покой, то значит? творческаяактивность. Парочку проектов придумаем новых, значит", – заявил участник"Уральских пельменей".Ранее сообщалось, что артист шоуСергей Исаев получил травму во время игры в хоккей. Шайба попала в ногуюмориста. Артист опубликовал в Instagramфотографию пострадавшей конечности в эластичных бинтах.Новость не на шутку напугала многих поклонников шоу Они стали расспрашивать артиста о самочувствии, а также поинтересовались, примет ли он участие в ближайших концертах. Артист "Уральских пельменей" поблагодарил поклонников за поддержку.И с оптимизмом пообещал подписчикам, что шоу будет продолжаться, несмотря ни на что – навыступления его травма не повлияет, передает