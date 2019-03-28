Уральские пельмени не отложат выступления из-за травмы Сергея Исаева. Комику прописан покой, но на творческой активности
это не скажется.
"Уральские пельмени" не отложат выступления из-за травмы Сергея Исаева. Комику прописан покой, но на творческой активности
это не скажется.
Артист шоу Сергей Исаев
упокоил поклонников: он полон творческих планов. Травма ноги, полученная во
время игры в хоккей, не скажется на выступлениях.
Звезда "Уральских пельменей" опубликовала видео
для подписчиков в соцсетях. Исаев рассказал о вердикте врачей. По их словам, положительная динамика есть, но
комику нужен покой.
Юморист совсем не расстроен запретом на физическую
активность – появилось время обдумать новые проекты.
"Ну что же, друзья, если по физкультуре покой, то, значит, творческая
активность! Парочку проектов придумаем", – заявил участник шоу.
Напомним, что артист
Сергей Исаев получил травму во время игры в хоккей. Шайба попала ему в ногу. Юморист опубликовал в Instagram
фотографию конечности в эластичных бинтах.
Эта новость не на шутку напугала многих поклонников шоу Они стали расспрашивать артиста о самочувствии, а также поинтересовались, примет ли он участие в ближайших концертах.
Звезда "Уральских пельменей" поблагодарила фанатов за поддержку. Исаев пообещал, что шоу будет продолжаться вопреки всему, и на
выступления его травма не повлияет, передает