Уральские пельмени не отложат выступления из-за травмы Сергея Исаева. Комику прописан покой, но на творческой активности это не скажется.

"Уральские пельмени" не отложат выступления из-за травмы Сергея Исаева. Комику прописан покой, но на творческой активностиэто не скажется.Артист шоу Сергей Исаевупокоил поклонников: он полон творческих планов. Травма ноги, полученная вовремя игры в хоккей, не скажется на выступлениях.Звезда "Уральских пельменей" опубликовала видеодля подписчиков в соцсетях. Исаев рассказал о вердикте врачей. По их словам, положительная динамика есть, нокомику нужен покой.Юморист совсем не расстроен запретом на физическуюактивность – появилось время обдумать новые проекты."Ну что же, друзья, если по физкультуре покой, то, значит, творческаяактивность! Парочку проектов придумаем", – заявил участник шоу.Напомним, что артистСергей Исаев получил травму во время игры в хоккей. Шайба попала ему в ногу. Юморист опубликовал в Instagramфотографию конечности в эластичных бинтах.Эта новость не на шутку напугала многих поклонников шоу Они стали расспрашивать артиста о самочувствии, а также поинтересовались, примет ли он участие в ближайших концертах.Звезда "Уральских пельменей" поблагодарила фанатов за поддержку. Исаев пообещал, что шоу будет продолжаться вопреки всему, и навыступления его травма не повлияет, передает