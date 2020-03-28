Нападающий римского футбольного клуба Лацио Чиро Иммобиле в ближайшее время подпишет со своим клубом новый контракт, который будет рассчитан на пять лет – до 2025 года.

Нападающий римского футбольного клуба "Лацио" Чиро Иммобиле в ближайшее время подпишет со своим клубом новый контракт, который будет рассчитан на пять лет – до 2025 года.Как сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на Calciomercato, в обновленное соглашение 30-летнего нападающего войдут бонусы за количество забитых мячей и участие в Лиге чемпионов.Напомним, Иммобиле прошел через академию "Ювентуса". Также играл за итальянские "Турин" и "Дженоа", дортмундскую "Боруссию" и испанскую "Севилью". Чиро в текущем сезоне в составе "орлов" принял участие в 33 играх во всех турнирах, забил 30 мячей и отдал семь результативных передач.