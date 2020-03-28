В понедельник госсекретарь США Майк Помпео совершил необъявленный визит в Афганистан для организации переговоров между президентом Афганистана Ашрафом Гани и бывшим главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой о создании инклюзивного правительства. Попытка посредничества Помпео скандально провалилась. Завершая визит, глава внешнеполитического ведомства США объявил о сокращении американской помощи Кабулу на $1 миллиард, а также пригрозил еще одним сокращением на $1 миллиард в следующем году.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео совершил необъявленный визит в Афганистан для организации переговоров между президентом Афганистана Ашрафом Гани и бывшим главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой о создании "инклюзивного правительства". Попытка посредничества Помпео скандально провалилась. Завершая визит, глава внешнеполитического ведомства США объявил о сокращении американской помощи Кабулу на $1 миллиард, а также пригрозил еще одним сокращением на $1 миллиард в следующем году.По всей вероятности, это была последняя крупная попытка Америки покончить с кризисом руководства в Афганистане. Вывод войск США из этой азиатской страны будет осуществляться в соответствии с договоренностью с движением "Талибан" (запрещена в России). Учитывая напряженную ситуацию в США и в Афганистане, вывод американских войск может быть ускорен, если талибы будут выполнять свои обязательства перед Вашингтоном.Основное внимание администрации Трампа в Афганистане по-прежнему сосредоточено на борьбе с терроризмом и достойном уходе. Ответственность за разрешение споров между афганскими лидерами теперь ложится на них самих. Желание Америки проводить политические интервенции в Афганистане, как мы видим, стремительно уменьшается и скоро сойдет на нет, пишет в The National Interest президент аналитической фирмы по оценке страновых рисков Vizier Consulting Ариф Рафик.Визит Помпео был экстраординарным, учитывая происходящие события у него на родине. Америка, как и большая часть мира, охвачена пандемией COVID-19, которая может привести к десяткам или даже сотням тысяч смертей. Экономическая активность в крупных городах Соединенных Штатов практически прекратилась.В 2020 году ВВП страны может сократиться почти на 30%, а уровень безработицы взлететь до 20%. Для спасения экономики принята программа стимулирования на сумму $2 триллиона. Но даже этого может быть недостаточно. В этот критический для Америки момент Помпео посвящает примерно два дня (включая перелет) разрешению очередного противостояния провластных кланов в Афганистане.Госдепартамент рассматривает второй срок правления Гани как временный, надеясь, что он добровольно передаст власть Временному правительству, как только начнется процесс внутриафганского урегулирования. Но Гани, по всей видимости, намерен остаться на президентском посту пять лет и ради этого будет делать все, чтобы остановить мирный процесс. Вероятность того, что Афганистан увидит прочный мир во главе с Гани, крайне мала.Если возглавляемая Абдуллой многонациональная группа афганцев начнет свой собственный диалог с талибами, Америка, скорее всего, не будет стоять у них на пути. Вашингтон выполнил свои моральные обязательства перед Афганистаном, потратив в течение 18 лет миллиарды долларов и сотни жизней американских военнослужащих, считают в администрации Трампа.Между тем, Китай и другие державы могут попытаться заполнить появившейся после ухода США вакуум в Афганистане. В американских интересах переложить это бремя на них, пока они могут гарантировать хоть какую-то стабильность и предотвращать распространение международного терроризма. Но ни одно иностранное государство, вероятно, не повторит глупость американцев — развертывание военных сил в Афганистане.Афганцы должны понимать, что их могут оставить на произвол судьбы. И если их страна вновь столкнется с полным крахом, им некого будет винить, кроме самих себя. В течение последних четырех десятилетий они вели длительную войну друг с другом, полагаясь на внешние силы. Однако сегодня Афганистану угрожает не только новая гражданская война, но и смертельный коронавирус.