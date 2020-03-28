28.03.2020

2020-03-28 15:45:05

Анализы на наличие коронавируса у умершего ковровчанина повторно направлены в новосибирский центр Вектор

Региональный Роспотребнадзор ждет результаты анализов на наличие коронавируса у умершего в Коврове пациента. Их повторно отправили в новосибирский центр вирусологии «Вектор».

Напомним, 48-летний мужчина скончался от пневмонии в ковровской больнице. Первые взятые пробы не дали ответа - был ли он заражен коронавирусом или нет. В больнице приняты все меры безопасности, проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия на случай положительного теста, сообщили «Вестям» в пресс-службе белого дома. Мужчина за границу не выезжал, с возможными носителями коронавируса не контактировал.