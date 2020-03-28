В то время как гранды европейского футбола повсеместно идут на снижение зарплат игроков и сотрудников клубов, испанский Атлетик из Бильбао отказался от столь кардинальных мер. Финансовое состояние баскского клуба очень хорошее: положительное сальдо – превышение доходов над расходами, – 188 млн евро.

В то время как гранды европейского футбола повсеместно идут на снижение зарплат игроков и сотрудников клубов, испанский "Атлетик" из Бильбао отказался от столь кардинальных мер. Финансовое состояние баскского клуба очень хорошее: положительное сальдо – превышение доходов над расходами, – 188 млн евро.Таким финансовым результатам могут позавидовать и "Барселона", и мадридские "Реал" и "Атлетико", и "Валенсия". Как сообщает издание El Pais, руководство "Атлетика" не стало идти на снижение зарплат, несмотря на то, что инициатива исходила от футболистов. В частности, Юри Берчиче предложил снизить выплаты в команде.Однако финансисты клуба из Страны басков подсчитали, что "Атлетик" в худшем случае потеряет 30 млн евро своих доходов. Но это не станет ударом для команды: кроме весьма внушительного положительного сальдо чистый долг басков составляет 92% от суммы доходов и может быть погашен в любой момент.