Банк Канады снизил процентные ставки в третий раз за несколько недель и объявил, что крупномасштабная программа покупки активов поможет защитить экономику страны от последствий коронавируса, передает Bloomberg.

Банк Канады снизил процентные ставки в третий раз за несколько недель и объявил, что крупномасштабная программа покупки активов поможет защитить экономику страны от последствий коронавируса, передает Bloomberg.Центральный банк в пятницу снизил свою учетную ставку еще на полпроцента до 0,25%, добавив в заявлении, что такое незапланированное решение позволяет снизить ставку до эффективной нижней границы.Банк Канады также объявил о планах новой программы покупки ценных бумаг и о покупке государственных ценных бумаг на $5 миллиардов в неделю.Такое решение было принято регулятором на фоне быстро ухудшающихся условий, в том числе потока заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, что указывают на то, что экономика Канады готовится к одному из самых резких падений экономической активности в истории.Банк Канады последний раз снижал ставки до этих уровней в 2009 году, во время мирового финансового кризиса. Переход к крупномасштабным покупкам активов также станет первым в истории страны так называемым количественным смягчением.Этот шаг со стороны центрального банка страны стал частью волны снижения учетной ставки и приблизил базовую ставку Канады к большинству других промышленно развитых стран.Банк Канады теперь три раза снижал процентные ставки в этом месяце в обще счете на 1,5 процентного пункта.