ЦБ РФ опубликовал перечень мер поддержки граждан, экономики и финансового сектора, пострадавших из-за карантинных ограничений.

ЦБ РФ опубликовал перечень мер поддержки граждан, экономики и финансового сектора, пострадавших из-за карантинных ограничений.Банк России, помимо ранее предоставленной ликвидности экономике и банкам, принял решение реализовать новую программу поддержки: помощь получат пострадавшие отрасли экономики и граждане-заемщики, а для банков смягчат нормативные требования для сохранения их возможности кредитовать экономику.Помощь гражданамЦБ рекомендует кредиторам при обращении заемщика с заявлением о реструктуризации его долга из-за снижения уровня дохода с 1 марта 2020 года быстро реагировать и помогать заемщику. Кредиторы для таких заемщиков не должны начислять штрафные проценты и пени.В этом случае кредиторы смогут не отражать в балансе такие кредиты как реструктурированные, и поэтому не надо создавать под них резервы до 30 сентября 2020 года. Просрочка по таким кредитам не должна превышать 30 дней на 1 марта 2020 года.Такие заемщики должны получить полноценную возможность привлекать кредиты и займы.Поэтому все возможные нарушения графика платежей по кредитам не должны отражаться для таких заемщиков в кредитных историях с 1 марта по 30 сентября 2020 года.Поддержка отраслямСекторы экономики испытывают сложности из-за карантинных ограничений. Многие компании теряют доходы. Поэтому Банк России принимает меры для льготного кредитования таких компаний – для пополнения оборотных средств и выплату заработной платы, реструктуризации кредитов.Ранее эту поддержку получил малый и средний бизнес транспорта и туризма, гостиничный бизнес.Регулятор расширил список получателей такой помощи. Теперь на поддержку ЦБ могут рассчитывать компании общественного питания, культуры, образования, спорта, отдыха и развлечений, организаторы конференций и выставок, сектор аренды (выставочные залы, торгово-развлекательные площади, непродовольственная розничная торговля), розничная торговля товарами, стоматологи.Банк России рекомендует кредиторам не ухудшать оценку качества обслуживания долга до 30 сентября 2020 года для таких заемщиков после 1 марта.В этом случае кредиторам не надо формировать резервы под потери для таких кредитов.Банк России рекомендует кредиторам помогать заемщикам переходить с валютного кредитования на рублевое в случае обращения заемщика при отсутствии валютных доходов.Для таких валютных заемщиков не надо ухудшать качество обслуживания долга в случае реструктуризации.ЦБ совместно с правительством России уточнил программу кредитования малого и среднего бизнеса — до 150 миллиардов руб. направляется на поддержку кредитования банками таких компаний сектора для выплаты заработной платы сотрудникам.Ранее правительство РФ предоставило отсрочку по арендным платежам. Для поддержки реального сектора экономики президент РФ объявил о предоставлении компаниям малого и среднего бизнеса отсрочки по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие полгода. Размер страховых взносов, которые выплачивают эти компании, планируется снизить в 2 раза до 15%. Президент России также предложил ввести шестимесячный мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний.