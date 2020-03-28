28.03.2020

2020-03-28 16:25:05

Бизнес-гиды помогут владимирским предпринимателям во время карантина

Во Владимирской области сегодня начали работать бизнес-гиды. Они оперативно ответят на вопросы предпринимателей, возникающие в связи с введением карантина по коронавирусу. Сообщили в белом доме.

Опытный бизнес-гид готов дать юридическую консультацию, ответить на вопросы бизнесменов в связи с угрозой распространения коронавируса и ограничение ряда деятельности предприятий.

Вместе с тем, к нарушителям временных ограничений будут применяться меры административного воздействия и их помещения будут принудительно закрываться.

Кроме того, специалисты департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг подготовили ответы на наиболее часто возникающие вопросы.

- Какие основания для закрытия предприятий общественного питания?

В соответствии с Указом Губернатора области от 27.03.2020 № 53 с 28 марта 2020 года временно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов.

- На кого не распространяются данные ограничения?

Данные ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные объекты общественного питания в организациях, осуществляющих обслуживание исключительно работников организаций. Также разрешена доставка заказов на дом.

- На какой срок введены ограничения для предприятий общественного питания?

Данные ограничения являются временной мерой и продлятся до особого распоряжения губернатора области.

- Какие основания для закрытия магазинов и на кого они распространяются? Сроки приостановления их деятельности?

В соответствии с Указом Губернатора области от 27.03.2020 № 55 временно с 28.03.2020 по 05.04.2020 приостановлена деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости.

- Запрещена ли работа рынков и ярмарок?

В соответствии с Указом губернатора области от 27.03.2020 № 55 временно с 28.03.2020 по 05.04.2020 приостановлена работа рынков и ярмарок непродовольственных товаров, за исключением реализации непродовольственных товаров первой необходимости.

- Разрешается ли работа медицинских кабинетов?

В соответствии с Указом губернатора области от 27.03.2020 № 55 временно с 28.03.2020 по 05.04.2020 приостанавливается оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной и неотложной форм медицинской помощи.

- Разрешена ли работа парикмахерских и подобных заведений сферы услуг?

В соответствии с Указом губернатора области от 27.03.2020 № 55 временно с 28.03.2020 по 05.04.2020 приостанавливается деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

- Какие спортивные заведения закрыты и как долго это будет продолжаться?

В соответствии с Указом Губернатора области от 26.03.2020 № 51 временно с 27.03.2020 до снятия режима повышенной готовности запрещена деятельность фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров).

- Правительством РФ разработан план первоочередных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекцией, в котором предусмотрен ряд мер федерального уровня для поддержки МСП. Будут ли такие меры на территории Владимирской области?

- На региональном уровне готовится Указ Губернатора о мерах поддержки МСП, который будет принят в ближайшее время (после принятия его Губернатором, текст документа будет размещён на на сайте областной администрации).

Список телефонов бизнес-гидов





г. Владимир

департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области

8 903 832 44 47



г. Гусь-Хрустальный

СУХОВА

Светлана Владимировна



Бизнес-гид, начальник управления экономики города Гусь-Хрустальный

8 910 675 44 61



г. Ковров

Наумов Андрей Николаевич

Первый заместитель главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям

(49232)2-18-55



г. Радужный

ГОРШКОВА

Ольга Михайловна

Бизнес-гид, заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный

8 961 255 22 00





округ Муром

ВОРОНОВ

Евгений Александрович

Бизнес-гид, заместитель главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник управления экономического развития

8 920 621 52 15



Александровский район

ВИШНЯКОВА

Александра Игоревна



Бизнес-гид, заместитель главы администрации Александровского района по экономике, инвестициям и национальным проектам

8 916 572 15 33





Вязниковский район

ПОБОТКИНА

Ирина Геннадьевна



Бизнес-гид, МКУ Центр поддержки предпринимательства Вязниковского района

8 919 027 31 91





Гороховецкий район

КАРТИНКИН

Александр Адольфович

Бизнес-гид, первый заместитель главы администрации Гороховецкого района

8 930 033 03 01





Гусь-Хрустальный район

СКВОРЦОВ

Евгений Алексеевич



Бизнес-гид, начальник МКУ Управление по вопросам развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства МО Гусь-Хрустальный район

8 920 946 70 86



Камешковский район

ТРАВИН

Игорь Алексеевич



Бизнес-гид, заместитель главы Камешковского района

8 900 481 51 23



Киржачский район

ГОЛОВАНОВ

Андрей Александрович



Бизнес-гид, и.о. первого заместителя главы администрации Киржачского района

8 900 473 57 57





Ковровский район

ТУРЫГИН

Юрий Николаевич



Бизнес-гид, заместитель главы администрации Ковровского района

8 910 177 71 02





Кольчугинский район

БАРАШЕНКОВ

Максим Юрьевич

Бизнес-гид, глава администрации Кольчугинского района

8 910 172 46 64



Меленковский район

РОГУЛИНА

Элла Валентиновна



Бизнес-гид, заместитель главы администрации Меленковского района

8 919 028 99 92

8 910 176 14 89



Муромский район

МАЛАХОВ

Сергей Николаевич

Бизнес-гид, первый заместитель главы администрации Муромского района

8 915 763 46 56



Петушинский район

БАКАНОВА

Татьяна Алексеевна



Бизнес-гид, начальник управления экономики администрации Петушинского района

8 905 617 64 50

8 930 740 50 80





Селивановский район

ЕРМОЛАЕВ

Юрий Иванович



Бизнес-гид, председатель комитета по экономике администрации Селивановского района

8 920 627 23 22



Собинский район

АНДРЕЕВА

Елена Викторовна



Директор МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия» администрации Собинского района

8 904 257 30 17



Судогодский район

Глазкова Инесса Юрьевна

Начальник управления контрольных органов Администрации муниципального образования «Судогодский район»

8 910 774 78 28



Суздальский район

БЕЛОВ

Сергей Александрович



Бизнес-гид, заместитель главы администрации Суздальского района, начальник управления по экономике и финансам

8 900 584 52 00





Юрьев-Польский район

КОШЕЛЕВА

Любовь Васильевна



Бизнес –гид, начальник управления экономики и планирования администрации муниципального образования

Юрьев-Польский район

8 910 673 36 75





