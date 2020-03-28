2020-03-28 16:25:05
2020-03-28 16:25:05
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/ Тема: Бизнес-гиды помогут владимирским предпринимателям во время карантина
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Во Владимирской области сегодня начали работать бизнес-гиды. Они оперативно ответят на вопросы предпринимателей, возникающие в связи с введением карантина по коронавирусу. Сообщили в белом доме.
Опытный бизнес-гид готов дать юридическую консультацию, ответить на вопросы бизнесменов в связи с угрозой распространения коронавируса и ограничение ряда деятельности предприятий.
Вместе с тем, к нарушителям временных ограничений будут применяться меры административного воздействия и их помещения будут принудительно закрываться.
Кроме того, специалисты департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг подготовили ответы на наиболее часто возникающие вопросы.
- Какие основания для закрытия предприятий общественного питания?
В соответствии с Указом Губернатора области от 27.03.2020 № 53 с 28 марта 2020 года временно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов.
- На кого не распространяются данные ограничения?
Данные ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные объекты общественного питания в организациях, осуществляющих обслуживание исключительно работников организаций. Также разрешена доставка заказов на дом.
- На какой срок введены ограничения для предприятий общественного питания?
Данные ограничения являются временной мерой и продлятся до особого распоряжения губернатора области.
- Какие основания для закрытия магазинов и на кого они распространяются? Сроки приостановления их деятельности?
В соответствии с Указом Губернатора области от 27.03.2020 № 55 временно с 28.03.2020 по 05.04.2020 приостановлена деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости.
- Запрещена ли работа рынков и ярмарок?
В соответствии с Указом губернатора области от 27.03.2020 № 55 временно с 28.03.2020 по 05.04.2020 приостановлена работа рынков и ярмарок непродовольственных товаров, за исключением реализации непродовольственных товаров первой необходимости.
- Разрешается ли работа медицинских кабинетов?
В соответствии с Указом губернатора области от 27.03.2020 № 55 временно с 28.03.2020 по 05.04.2020 приостанавливается оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной и неотложной форм медицинской помощи.
- Разрешена ли работа парикмахерских и подобных заведений сферы услуг?
В соответствии с Указом губернатора области от 27.03.2020 № 55 временно с 28.03.2020 по 05.04.2020 приостанавливается деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.
- Какие спортивные заведения закрыты и как долго это будет продолжаться?
В соответствии с Указом Губернатора области от 26.03.2020 № 51 временно с 27.03.2020 до снятия режима повышенной готовности запрещена деятельность фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров).
- Правительством РФ разработан план первоочередных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекцией, в котором предусмотрен ряд мер федерального уровня для поддержки МСП. Будут ли такие меры на территории Владимирской области?
- На региональном уровне готовится Указ Губернатора о мерах поддержки МСП, который будет принят в ближайшее время (после принятия его Губернатором, текст документа будет размещён на на сайте областной администрации).
Список телефонов бизнес-гидов
г. Владимир
департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области
8 903 832 44 47
г. Гусь-Хрустальный
СУХОВА
Светлана Владимировна
Бизнес-гид, начальник управления экономики города Гусь-Хрустальный
8 910 675 44 61
г. Ковров
Наумов Андрей Николаевич
Первый заместитель главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
(49232)2-18-55
г. Радужный
ГОРШКОВА
Ольга Михайловна
Бизнес-гид, заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный
8 961 255 22 00
округ Муром
ВОРОНОВ
Евгений Александрович
Бизнес-гид, заместитель главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник управления экономического развития
8 920 621 52 15
Александровский район
ВИШНЯКОВА
Александра Игоревна
Бизнес-гид, заместитель главы администрации Александровского района по экономике, инвестициям и национальным проектам
8 916 572 15 33
Вязниковский район
ПОБОТКИНА
Ирина Геннадьевна
Бизнес-гид, МКУ Центр поддержки предпринимательства Вязниковского района
8 919 027 31 91
Гороховецкий район
КАРТИНКИН
Александр Адольфович
Бизнес-гид, первый заместитель главы администрации Гороховецкого района
8 930 033 03 01
Гусь-Хрустальный район
СКВОРЦОВ
Евгений Алексеевич
Бизнес-гид, начальник МКУ Управление по вопросам развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства МО Гусь-Хрустальный район
8 920 946 70 86
Камешковский район
ТРАВИН
Игорь Алексеевич
Бизнес-гид, заместитель главы Камешковского района
8 900 481 51 23
Киржачский район
ГОЛОВАНОВ
Андрей Александрович
Бизнес-гид, и.о. первого заместителя главы администрации Киржачского района
8 900 473 57 57
Ковровский район
ТУРЫГИН
Юрий Николаевич
Бизнес-гид, заместитель главы администрации Ковровского района
8 910 177 71 02
Кольчугинский район
БАРАШЕНКОВ
Максим Юрьевич
Бизнес-гид, глава администрации Кольчугинского района
8 910 172 46 64
Меленковский район
РОГУЛИНА
Элла Валентиновна
Бизнес-гид, заместитель главы администрации Меленковского района
8 919 028 99 92
8 910 176 14 89
Муромский район
МАЛАХОВ
Сергей Николаевич
Бизнес-гид, первый заместитель главы администрации Муромского района
8 915 763 46 56
Петушинский район
БАКАНОВА
Татьяна Алексеевна
Бизнес-гид, начальник управления экономики администрации Петушинского района
8 905 617 64 50
8 930 740 50 80
Селивановский район
ЕРМОЛАЕВ
Юрий Иванович
Бизнес-гид, председатель комитета по экономике администрации Селивановского района
8 920 627 23 22
Собинский район
АНДРЕЕВА
Елена Викторовна
Директор МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия» администрации Собинского района
8 904 257 30 17
Судогодский район
Глазкова Инесса Юрьевна
Начальник управления контрольных органов Администрации муниципального образования «Судогодский район»
8 910 774 78 28
Суздальский район
БЕЛОВ
Сергей Александрович
Бизнес-гид, заместитель главы администрации Суздальского района, начальник управления по экономике и финансам
8 900 584 52 00
Юрьев-Польский район
КОШЕЛЕВА
Любовь Васильевна
Бизнес –гид, начальник управления экономики и планирования администрации муниципального образования
Юрьев-Польский район
8 910 673 36 75