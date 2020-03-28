28.03.2020

2020-03-28 12:50:04

Бойцовский турнир по MMA владимирцы будут смотреть онлайн

Эксклюзив для владимирских любителей боевых искусств. Сейчас и у нас запрещены все массовые мероприятия. Но до этого запрета во Владимире прошел турнир по ММА с участием сильных бойцов со всей страны. Среди готовых сразиться и титулованные спортсмены, и звезды ютюба, с многотысячными армиями подписчиков. О самом кровавом и зрелищном спорте на земле.

Кровь, пот и рев толпы. В октагоне настоящие гладиаторы - лучшие бойцы смешанных единоборств со всей страны. Этого события многие владимирцы ждали несколько лет. Среди зрителей немало и представительниц прекрасного пола. Валерия Космачева турниры ММА смотрит с детства, девушке всегда нравились боксеры и ударники, настоящие мужчины.

Валерия Космачева, зритель: "Меня привлекают такие турниры, я на них с детства, мой папа тренер в данном зале поэтому в этой атмосфере мне нравится быть".

Участник мейн ивента, то есть главного боя вечера, московский блогер Сергей Поштак, по прозвищу Халк впервые участвует в боях на таком уровне. Сергей надеется, что физическая подготовка и внушительные внешние данные помогут ему одержать победу. В 23 года он весит почти 140 килограммов при росте около 2 метров. Самое главное в любом деле, по мнению бойца - это правильный психологический настрой и мотивация.

Сергей Поштак (Халк), блогер, боец ММА: "Моя цель добиться в жизни чего-то невероятного, чтобы с тебя просто люди брали пример, мотивацией быть, выходить в люди точнее".

Соперник гостя из Москвы, местный борец Никита Багдасарян по прозвищу Бага XLX. Спортсмен признается - нет никакой недооценки соперника. Никита прошел полноценный тренировочный лагерь и акцент был именно на ударной технике. Бага настроен нокаутировать Халка, несмотря на внушительную разницу в весе.

Никита Багдасарян, боец ММА: "Готовился я со своим тренером по боксу, отрабатывали удары в стойке, именно на сближение, на отдаление и на контрудары, готовился вполне себе нормально, профессионально".

На турнирах по смешанным единоборствам постоянно дежурит бригада фельдшеров. Сотрясения, переломы и кровотечения в этом спорта случаются часто. Иногда, чтобы привести бойца в чувство нужно несколько минут

Эльнур Агаев, фельдшер: "Тут постоянные травмы, постоянно потери сознания, нужна помощь, и если не будет медиков, то и очень будет проблемно".

Всего зрители турнира Headshot MMA увидели 9 поединков. Организатором пришлось изучить более тысячи анкет. Предпочтение отдавали профессиональным спортсменам, участников различных турниров. Борцы, боксеры и представители восточных единоборств давно решают между собой, чье боевое искусство самое лучшее. Турнир прошел в настоящей спортивной борьбе при полном аншлаге.

Дмитрий Артамонов, организатор турнира Headshot MMA: "Я смог реализовать, грубо говоря, свою мечту, то есть у меня это получается, всем это нравится, сюда приходят очень много народа, приходят с детьми, и все это прекрасно понимают, что это шоу".

Евгений Лобанов, промоутер турнира Headshot MMA: "Трамплин для любого участника, его может заметить любой промоушен, его могут пригласить выступать. Это может сделать любому парню жизнь, карьеру, не просто выступать на обычных турнирах. Это можно стать звездой".

Тех, кто не смог попасть на турнир, организаторы призывают не расстраиваться. Шоу Headshot MMA изначально задумывалось как онлайн-проект, поэтому все бои в ближайшее время появятся в Сети.

Александр Сыпченко, Александр Чунаев

"Вести-Владимир"