Жителям Великобритании пообещали простые экспресс-тесты, которые помогут диагностировать коронавирусную инфекцию в домашних условиях

Жители Великобритании смогут получить экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 в домашних условиях. Такое заявление сделала директор департамента инфекционных заболеваний Национальной службы здравоохранения (NHS) Шерон Пикок, выступая перед парламентом.По её словам, ведомство разработало простые наборы для прокалывания пальца, которые вскоре можно будет заказать в онлайн-магазине Amazon или аптеках с доставкой на дом. Британец, подозревающий у себя наличие инфекции, сможет самостоятельно взять образец крови и отправить его в лабораторию, пишет Business Insider.Пикок ожидает, что испытания наборов для теста на коронавирус завершатся уже к концу этой недели, после чего их в количестве "нескольких миллионов" распределят по всей стране. Экспресс-тесты, подчеркнула она, помогут быстро вернуться к работе ключевым сотрудникам, в особенности медперсоналу NHS.Тем не менее, главный медицинский советник правительства Великобритании Крис Уитти заявил, что испытания тестов на коронавирус должны быть проведены тщательным образом, и вряд ли это произойдет так скоро. "Внесу ясность — я не думаю, что мы сможет заказать их по интернету в течение ближайших недель", — сказал он.По всему миру коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились более 520 тысяч человек. В России на 27 марта выявлено 1036 случаев заболевания.