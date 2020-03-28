Фьючерсы на нефть снизились в цене вечером 27 марта, поскольку падение мирового спроса на нефть в результате распространения COVID-19 привело к пятому подряд недельному снижению котировок, пишет MarketWatch.

Фьючерсы на нефть снизились в цене вечером 27 марта, поскольку падение мирового спроса на нефть в результате распространения COVID-19 привело к пятому подряд недельному снижению котировок, пишет MarketWatch.Цена на нефть сорта Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE снизилась на 6,19% до $24,71 за баррель, показали данные торгов. В то же время нефть сорта снизилась на 4,78% до $21,52 за баррель.На фоне снижения цен на нефть, доллар и евро выросли в цене по отношению к российской валюте. Американский доллар подорожал до 78,81 руб., увеличившись на 1,73%, а евро вырос на 1,29% до 86,51 руб.При этом падение цен на нефть отмечалось, несмотря на то что американский сенат уже близок к утверждению пакета налоговых стимулов для ослабления экономических трудностей, которые были вызваны пандемией коронавируса.По словам старшего аналитика по сырьевым товарам в Schneider Electric Робби Фрейзера, в плане нефти центр внимания по-прежнему сохраняется на спросе на рынке, в то же время ожидается, что мировой спрос продолжит снижение в предстоящие недели.Аналитик отметил, что цены на нефть в мире будут снижаться, до тех пор пока не начнет восстанавливаться спрос. При этом любые мероприятия в ходе ценовых войн на рынке не будут выглядеть примечательно, отметил Фрейзер.