Четыре разведывательных самолета ВВС США и Великобритании замечены у российских границ. Два из них кружили недалеко от Калининградской области.

Четыре разведывательных самолета ВВС США и Великобритании замечены у российских границ. Два из них кружили недалеко от Калининградской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на авиационные мониторинговые ресурсы.Речь идет о британском самолете радиоэлектронной разведки RC-135W и американском RC-12 Guardrail. Первый летал над Балтикой, второй находился в воздушном пространстве Литвы.Между тем в Крыму замечены еще два шпиона. Уже американский RC-135W патрулировал южное и юго-западное побережья полуострова. Ближе 45 километров к границе России он не подлетал, уточняют журналисты.Британский самолет наблюдения и целеуказания Sentinel R1 кружил недалеко от Севастополя.Еженедельный отчет об основных показателях деятельности Вооруженных Сил РоссииПодробности и другие материалы в свежем номере газеты «Красная звезда»: https://t.co/3EmDO9q5M9#Минобороны #Инфографика #ВСРФзанеделю pic.twitter.com/Cc61q2Qn4R— Минобороны России (@mod_russia) March 27, 2020Всего за минувшую неделю рядом с границами России замечены 25 самолетов-шпионов и 9 разведывательных дронов. Силы противовоздушной обороны не допустили ни одного нарушения, сообщает Минобороны РФ.