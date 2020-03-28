Число зараженных коронавирусом в мире перевалило за полмиллиона. Погибших уже больше 26 тысяч человек.

Число зараженных коронавирусом в мире перевалило за полмиллиона. Погибших уже больше 26 тысяч человек.Стало известно, что число инфицированных пополнил британский премьер Борис Джонсон и министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Оба чувствуют себя неплохо, самоизолировались и работают из дома, сообщает "Россия 24".Первенство по количеству заболевших теперь у Соединенных Штатов — 100 тысяч человек. Свою помощь в борьбе с эпидемией Вашингтону предложил Пекин, хотя еще недавно Дональд Трамп обещал справиться самостоятельно и пренебрежительно называл вирус "китайским".Президент США подписал закон о помощи американской экономике на два триллиона долларов. Также Трамп обязал автомобильную корпорацию General Motors наладить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких.