Более 25 тысяч человек скончались впоследствии заражения новым типом коронавируса COVID-19 с начала эпидемии.

Более 25 тысяч человек скончались впоследствии заражения новым типом коронавируса COVID-19 с начала эпидемии.Как передает "Интерфакс", об этом говорят цифры, опубликованные университетом Джонса Хопкинса.Согласно этим данным, подавляющее большинство смертей произошли в Европе – около 17 тысяч.Лидером по количеству летальных исходов по-прежнему является Италия (8,2 тысяч), за ней идет Испания (4,9 тысячи), на третьем месте Франция (1,7 тысяча). В Нидерландах и Великобритании примерно по 550 человек.Кроме того, в мире более 129 тысяч человек вылечились. Большинство из них в Китае – около 60 тысяч, 11 тысяч в Иране, 10 тысяч в Италии, 9 тысяч в Испании.Более 565 тысяч с начала эпидемии – заразились.