Члены семьи возвращающихся на родину россиян смогут въехать в страну даже без гражданства РФ по распоряжению правительства, загранучреждения России получили соответствующие инструкции.

Члены семьи возвращающихся на родину россиян смогут въехать в страну даже без гражданства РФ по распоряжению правительства, загранучреждения России получили соответствующие инструкции.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что в условиях ограничительных мер из-за коронавируса семьи возвращающихся россиян получили возможность не разлучаться. Речь идет о супругах, родителях, детях, усыновителях и усыновленных, а также о опекунах.