Остаться дома и не позволить опасному вирусу распространиться по всей стране — эта задача главная в условиях карантина. Минкомсвязи совместно с платформой Цифровая экономика при поддержке крупнейших интернет-компаний собрали на едином портале десятки сервисов и услуг, которые могут пригодиться в условиях самоизоляции.

Остаться дома и не позволить опасному вирусу распространиться по всей стране — эта задача главная в условиях карантина. Минкомсвязи совместно с платформой "Цифровая экономика" при поддержке крупнейших интернет-компаний собрали на едином портале десятки сервисов и услуг, которые могут пригодиться в условиях самоизоляции. Аптеки, доставка продуктов, книги, кино, образовательные ресурсы, телепрограммы, в том числе "Вести". Ссылка на каталог будет размещена на Едином портале госуслуг. Как готовится этот продукт?"Все.онлайн" - так называется новая интернет-платформа, где вся информация о сервисах и услугах для тех, кто в самоизоляции, где "Вести" можно смотреть и пересматривать.Канал "Культура" сегодня в прямом эфире и онлайн — все те программы, которые так хотелось посмотреть — спектакли, документальные фильмы, образовательные проекты."ВГТРК собрала очень большое количество различных материалов. Они у нас представлены на всех наших ресурсах и сейчас самое время поглубже с этим познакомиться", — прокомментировал руководитель Департамента развития цифровой среды ВГТРК Андрей Класс.Цифровое сопротивление COVID-19 — на "Все.онлайн" уже 170 сервисов и больше четырех сотен заявок на размещение ресурсов."Здесь можно дистанционно заказывать продукты и безопасно перемещать разные вещи по городу, и здоровье можно проконтролировать дистанционно свое", — рассказал генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир.Два десятка врачей, терапевтов и педиатров, сменяя друг друга, круглосуточно дежурят у телефона — это телемедицина на платформе "Все.онлайн". Про коронавирус COVID-19 расскажут бесплатно.Вызов — по скайпу. Москвичка Даша со своим корги. У Тора — проблемы с ушами. Даша беспокоится. Доктор объясняет, как действовать. Ветеринар с мировым именем Алексей Калиновский — его консультацию теперь тоже можно получить бесплатно.Такси со скидкой в 20 процентов — легко. Это тоже возможность новой онлайн-платформы. Таксисты — подготовленные, они предлагают обеззараживающие салфетки и медицинские маски.И, конечно, доставка, что называется, в один клик. Здесь, на сайте, можно заказать вызов курьера, чтобы привезти посылку по любому адресу. Тоже со скидкой."Все.онлайн" для всех, кто дома — и помощник, и учитель. Как это важно — остаться, переждать — говорят сегодня и врачи, и политики, и звезды.Певица Валерия рассказала, что они с мужем начали изоляцию с разбора гаража, словно ждали этого момента семнадцать лет — с момента совместной жизни. Супруг артистки Иосиф Пригожин рассказал, что сейчас важно не забывать заниматься спортом.Российская поэтесса Лариса Рубальская обратилась к россиянам:"Старайтесь не заболеть, не выходите никуда из дома. Дома тоже хорошо, при этом все так просто. Нажал на кнопочку — проконсультировался с врачом. Набрал нужный адрес — продукты принесли из магазина. По телевизору много интересного. Книжек много непрочитанных. Берите с меня пример".Ведь и правда — теперь все будет онлайн. Интернет — источник новостей, развлечений и помощник в новом карантинном мире.