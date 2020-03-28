Equinor покинет отраслевую лоббистскую группу Независимой нефтяной ассоциации Америки (IPAA) из-за разногласий по климатической политике, заявили в компании, передает Reuters.

Equinor покинет отраслевую лоббистскую группу Независимой нефтяной ассоциации Америки (IPAA) из-за разногласий по климатической политике, заявили в компании, передает Reuters.Норвежская компания проводит обзор членства в отраслевых ассоциациях в соответствии с соглашением с группой институциональных инвесторов Climate Action 100+, подписанным в апреле прошлого года.IPAA со штаб-квартирой в Вашингтоне представляет тысячи независимых производителей нефти и природного газа и сервисных компаний на всей территории Соединенных Штатов."Мы считаем, что из-за отсутствия позиции IPAA по климату ассоциация существенно не согласуется с климатической политикой и позицией Equinor по защите климата", — говорится в обзоре отраслевых ассоциаций.В частности, в Equinor сослались на поддержку IPAA отмены федерального законодательства США по метану Агентства по охране окружающей среды США (EPA), против которого выступает компания.Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году предложила отменить ограничения, введенные во время президентства Обамы, для выбросов метана в нефтегазовой промышленности, одного из основных загрязнителей в мире.В Equinor также заявили, что компания останется членом Американского института нефти (API) и Австралийской ассоциации добычи и разведки нефти (APPEA), несмотря на "некоторые несоответствия" с климатической политикой компании.Группа заявила, что ожидает от API дальнейшего прогресса в укреплении поддержки Парижского соглашения по климату, ужесточении правил выбросов метана и более четкой позиции в отношении цен на углерод.