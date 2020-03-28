Компания ФосАгро призвала срочно ввести жесткий карантин в городах присутствия компании - Кировске, Апатитах, Череповце, Балакове, Волхове, а также в портах Ленинградской и Мурманской областей, заявил гендиректор ФосАгро Андрей Гурьев.

Компания "ФосАгро" призвала срочно ввести жесткий карантин в городах присутствия компании — Кировске, Апатитах, Череповце, Балакове, Волхове, а также в портах Ленинградской и Мурманской областей, заявил гендиректор "ФосАгро" Андрей Гурьев.Это единственно верное решение, которое могут принять власти региона. Такое решение снизит риски распространения коронавируса и поможет обеспечить бесперебойную работу системообразующих, жизненно важных для экономики России предприятий и получить опыт для повсеместного применения, отметил Гурьев."ФосАгро" принимает меры для выполнения обязательств по обеспечению российских сельхозпроизводителей минеральными удобрениями и выполнения экспортных контрактов. На предприятиях созданы запасы сырья, которые в условиях жестких ограничений позволят в течение двух недель продолжать бесперебойные поставки продукции. Компания разработала производственные регламенты на случай любого развития обстановки.В "ФосАгро" отменены все командировки, в том числе по России, работникам рекомендовано воздержаться от личных поездок в другие населенные пункты."ФосАгро" закупает для медицинских учреждений в городах присутствия оборудование для борьбы с коронавирусом и средства защиты. Совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) компания проводит экспресс-тесты на коронавирус. Первая партия тестов доставлена в Кировск и Апатиты, где проживают сотрудники горнодобывающего филиала "ФосАгро".Компания остановила работу своего горнолыжного комплекса в Хибинах и подготовила местные гостиницы к принятию граждан с подозрением на коронавирус.Между тем "Северсталь" заявила 27 марта, что у сотрудника компании в Череповце предварительно подтвержден коронавирус. Сотрудник и его супруга прибыли в командировку в Череповец из Москвы. Круг контактов супругов определен, они изолированы. Сотрудник не контактировал напрямую с производственным персоналом.Со свой стороны губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ввел в регионе карантин: закрыты все объекты массового пребывания, за исключением аптек, продовольственных магазинов и предприятий жизнеобеспечения.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также намерен ввести в области карантин, поскольку житель Апатитов, который вернулся с Кубы с предварительно подтвержденным коронавирусом, имел широкий круг общения — 191 человек."ФосАгро" — ведущий мировой производитель фосфорсодержащих удобрений. В состав группы входят компании "Апатит" (Череповец, Вологодская область), филиалы в Кировске (Мурманская область) и Балаково (Саратовская область), а также "Метахим" (Ленинградская область).