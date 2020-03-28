Власти Франции решили продлить всеобщий режим самоизоляции на две недели, до 15 апреля. Такая мера - дополнительный шаг в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19.

Власти Франции решили продлить всеобщий режим самоизоляции на две недели, до 15 апреля. Такая мера — дополнительный шаг в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19.Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказал мнение, согласно которому Европа оказалась не в состоянии предусмотреть масштабы опасной инфекции. Она медленно стартовала в своих действиях, сообщает ТАСС.По словам Ле Дриана, утверждение о том, что сегодня Европа не дает единого и совместного ответа на сложившуюся ситуацию, является ошибочным. Принято решение закрыть внешние границы ЕС и Шенгенской зоны, а контроль не препятствует перевозке товаров, играющих жизненно важную роль в снабжении Франции.Глава МИДа напомнил, что страны ЕС выделили 187 миллионов евро на исследования по коронавирусу. По его словам, европейские партнеры в настоящее время принимают решения, которых ранее в истории Евросоюза не было.По данным ресурса Worldometer, на данный момент количество заразившихся COVID-19 составляет почти 566 тысяч человек. Число смертей превысило отметку в 25 тысяч.