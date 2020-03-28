В матче второго тура чемпионата Белоруссии по футболу Торпедо-БелАЗ на поле домашней арены обыграло команду Белшина из Бобруйска с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи на 50-й минуте забил Валерий Горбачик.

В матче второго тура чемпионата Белоруссии по футболу "Торпедо-БелАЗ" на поле домашней арены обыграло команду "Белшина" из Бобруйска с минимальным счетом – 1:0.Единственный мяч у победителей встречи на 50-й минуте забил Валерий Горбачик.В составах команд вышли пятеро россиян. За "Торпедо" сыграли Виталий Устинов и Дмитрий Яшин, а в составе гостей вышли Михаил Башилов, Роман Салимов и Евгений Скобликов."Торпедо" одержало вторую победу кряду и с шестью очками вышло на первое место в турнирной таблице, а "Белшина" расположилась на 16-й строчке, потерпев второе поражение в сезоне.Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за распространения коронавируса COVID-19. На сегодняшний день вирус распространился на 199 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 550 тысяч человек, из которых 24 тысячи скончались.