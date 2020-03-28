Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.Георгиева также отметила, что рада тому, что мировые лидеры осознали, что только скоординированные усилия смогут остановить распространение нового коронавируса."Мы заявили, что в настоящее время мир находится в состоянии рецессии и что продолжительность и глубина этого спада зависят от двух факторов: от сдерживания вируса и эффективного скоординированного реагирования на кризис", — сказала она."Меня очень воодушевляет то, что я вижу сейчас. Я вижу гораздо более ясное понимание (необходимости скоординированных действий), что если мы не победим его (коронавирус) везде, мы не сможем выйти из этого (рецессии)", — добавила она.По словам Георгиевой, мировой кризис из-за коронавируса не стоит недооценивать, поэтому нельзя принимать слабых мер."Мы никогда не видели, чтобы мировая экономика стояла на месте. Теперь мы это видим", — заявила Георгиева.В МВФ также оценили, что потребности развивающихся рынков, связанные с преодолением последствий коронавируса, составляют около $2,5 триллиона.В последние недели МВФ принял чрезвычайные меры, чтобы помочь в борьбе с экономическим ущербом, вызванным COVID-19, и усилиями по сдерживанию его распространения на экономики всех стран мира.16 марта в МВФ заявили, что фонд готов использовать свой кредитный потенциал в размере $1 триллиона для оказания помощи странам во всем мире, которые борются с гуманитарным и экономическим воздействием нового коронавируса.