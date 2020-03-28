Число больных коронавирусом в Орловской области выросло до трех, 18 человек находятся на карантине, общее количество под подозрением - 777. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире программы 60 минут.

Число больных коронавирусом в Орловской области выросло до трех, 18 человек находятся на карантине, общее количество под подозрением — 777. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире программы "60 минут".По словам главы области, с 28 марта в регионе закроются объекты в сфере услуг и ярмарки: "Не дожидаясь федеральных мер, приняли решение по закрытию кафе, баров и ресторанов"."Будут работать только муниципальные органы власти и структуры жизнеобеспечения для того, чтобы у людей была возможность неделю побыть на карантине", — отметил он.Губернатор напомнил, что Орловская область находится в центре европейской России, куда можно приехать только железнодорожным транспортом, автобусом или на автомобиле."Своих источников заражения у нас в регионе нет. И на сегодняшний день задача — обеспечить нераспространение ввозимой инфекции на территории области", — заявил Клычков.По его словам, у него есть поименные списки всех, кто за последние дни пересекал границу. "Чиновники и депутаты, которые недавно прибыли из-за границы, уже все изолированы", — сообщил он.Чтобы в разгар пандемии коронавируса люди не выходили из дома, необходимо работать с ними через СМИ и социальные сети, считает губернатор. "И очень отрадно, что сегодня в обществе начинает формироваться психологический образ правильности поведения", — резюмировал Клычков.