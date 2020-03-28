Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили в ходе телефонного разговора борьбу с пандемией коронавируса.

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили в ходе телефонного разговора борьбу с пандемией коронавируса.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что стороны отметили эффективность принимаемых в РФ и КНР мер в борьбе с коронавирусной инфекцией.Также Лавров и И констатировали наращивание стратегического партнерства двух стран, в ходе которого Москва и Пекин выступают на международной арене с единых позиций, в том числе в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и безопасности.