Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович в ближайшее время может объявить о завершении карьеры. К такому шагу 38-летнего нападающего итальянского Милана подтолкнула ситуация с пандемией коронавируса, из-за которой были приостановлены все ведущие чемпионаты по футболу.

Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович в ближайшее время может объявить о завершении карьеры. К такому шагу 38-летнего нападающего итальянского "Милана" подтолкнула ситуация с пандемией коронавируса, из-за которой были приостановлены все ведущие чемпионаты по футболу.По информации Mirror, Ибрагимович полностью отдает себе отчет в том, что находится уже далеко не в лучшей форме. Сам он признавался, что хотел бы попробовать себя на тренерском поприще.Напомним, что экс-футболист сборной Швеции перешел в итальянский "Милан" из "Лос-Анджелес Гэлакси", с которым у него закончился контракт. Ибрагимович провел за "россонери" восемь матчей в нынешнем чемпионате Италии, забив в них три мяча.