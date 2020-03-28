Индекс потребительского доверия в США рухнул в марте до 89,1 пункта с февральского 101 пункта, отмечает Мичиганский университет, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 95,9 пункта, а эксперты ожидали снижения показателя до 90 пунктов.

Индекс потребительского доверия в США рухнул в марте до 89,1 пункта с февральского 101 пункта, отмечает Мичиганский университет, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 95,9 пункта, а эксперты ожидали снижения показателя до 90 пунктов.Мартовское падение стало четвертым по величине падением за последние 50 лет. Наибольшее снижение индекса отмечено в октябре 2008 года, в сентябре 2005 года после урагана "Катрина" и дважды во время рецессии 1980-х годов.Эксперты ожидают, что апрельский индекс может упасть на 18,2 пункта, поскольку положение в экономике США ухудшается из-за пандемии коронавируса.Однако удержать индекс потребдоверия на мартовском уровне — сложная задача, учитывая скачок безработицы и сокращение доходов американских домохозяйств, подчеркивает Мичиганский университет.