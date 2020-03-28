Игрок обороны футбольной сборной Бельгии и английского Тоттенхэма Ян Вертонген неожиданно оказался перед перспективой сыграть за итальянский Интер. Несмотря на то, что защитнику исполнилось 32 года, миланцы рассматривают возможность его подписания в случае, если он станет свободным агентом.

Игрок обороны футбольной сборной Бельгии и английского "Тоттенхэма" Ян Вертонген неожиданно оказался перед перспективой сыграть за итальянский "Интер". Несмотря на то, что защитнику исполнилось 32 года, миланцы рассматривают возможность его подписания в случае, если он станет свободным агентом.Контракт Вертонгена с лондонскими "шпорами" истекает летом нынешнего года, и по данным инсайдеров, главный тренер "Тоттенхэма" португалец Жозе Моуринью пока не подтвердил свой интерес к продолжению сотрудничества с бельгийцем. В этой связи считалось, что оборонец может вернуться в амстердамский "Аякс", из которого в 2012 году перебрался в премьер-лигу.Об этом, к слову, говорил и главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг: "Если Вертонген будет доступен и сможет усилить позицию, на которой он играет, это для нас вариант, — цитирует наставника издание Voetbalprimeur.Nl. — Возраст здесь не играет роли, потому что у нас нет какого-либо возрастного ограничения".Получается, что летом защитник может уйти из лондонского клуба бесплатно и, естественно, для не самого богатого клуба Европы "Аякса" это был бы неплохой вариант усиления защиты. Но теперь в дело могут вмешаться владельцы "Интера", которые наверняка смогут предложить Вертонгену гораздо большие деньги, чем голландцы. Впрочем, возможно на фоне приостановки сезона все же оборонца попробует удержать и "Тоттенхэм".