Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева вошла в состав кандидатов на включение в комиссию спортсменов Всероссийского федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева вошла в состав кандидатов на включение в комиссию спортсменов Всероссийского федерации легкой атлетики (ВФЛА).Как сообщает пресс-служба ВФЛА, помимо обладательницы 28 мировых рекордов, в число кандидатов на включение в комиссию также вошли: Татьяна Чебыкина, Тимофей Чалый, Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов, Мария Аглицкая, Дженнифер Акиниймика и Марк Бурдин.Выбранные кандидатуры будут рассмотрены, согласно выработанным критериям, президиумом ВФЛА и утверждены на ближайшем его заседании, которое пройдет в режиме видеоконференцсвязи во вторник, 31 марта.