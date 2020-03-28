Два крупнейших технологических гиганта Китая объединили усилия в одной из самых актуальных сфер в индустрии мобильных развлечений - облачных играх.

Два крупнейших технологических гиганта Китая объединили усилия в одной из самых актуальных сфер в индустрии мобильных развлечений — облачных играх.В рамках сотрудничества Huawei Technologies и Tencent Holdings совместно создадут лабораторию по разработке игр, которая сосредоточится на внедрении таких передовых технологий, как облачные игры, искусственный интеллект (ИИ), виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) в игровую индустрию.Одним из ключевых проектов будет использование вычислительных мощностей процессора Kunpeng компании Huawei в облачной игровой платформе GameMatrix от Tencent для создания высококачественного и недорогого мобильного облачного игрового решения, пишет Tencent в своем сообщении в WeChat.Кроме того, лаборатория будет работать над оптимизацией игрового движка, рендеринга и энергопотребления, совместно разрабатывать новые функции чипа и инструменты отладки, а также применять такие технологии, как ИИ, VR и AR для создания новых игровых форматов, говорится в сообщении.Tencent уже управляет крупнейшим в мире игровым бизнесом, но для телекоммуникационного гиганта Huawei игры станут относительно новым направлением, которое сочетается со стратегией компании по созданию собственной экосистемы приложений для смартфонов после того, как Huawei отрезали от Google в соответствии с торговым запретом США."Для Tencent сотрудничество, с одной стороны, демонстрирует поддержку экосистемы Kunpeng, а с другой стороны, предоставляет игрокам, использующим смартфоны Huawei, доступ к облачным играм", — сказал Вэнь Хао (Wen Hao), аналитик Tianfeng Securities. Для Huawei наличие большего количества партнеров, присоединяющихся к экосистеме Kunpeng, может помочь "уменьшить негативное влияние от спада зарубежных продаж смартфонов из-за запрета США", добавил Вэнь Хао.Облачный гейминг стал горячей темой в индустрии в прошлом году. Идея облачных игр заключается в том, что игроки будут почти полностью взаимодействовать с программным обеспечением, размещенным на удаленных серверах, а не устанавливать игры локально на своих домашних консолях или компьютерах. Уже есть множество игр, требующих подключения к интернету, но облачные игры, по сути, отправят всю игру полностью в онлайн; локальное аппаратное обеспечение пользователя отвечает лишь за передачу информации от игроков и отображение видео с серверов на экране пользовательского девайса.Эта концепция существует в виде различных форм, но недавний рост облачных дата-центров и развертывание 5G — с пиковыми скоростями передачи данных в 100 раз выше, чем 4G — открыли новые возможности за счет сокращения сетевых задержек, что является одной из самых больших проблем облачных игр.Общий объем мирового рынка облачных игр, по прогнозам, достигнет 56,57 млрд долларов к 2027 году по сравнению с 12,5 млрд долларов в 2018 году, согласно отчету исследовательской компании Fortune Business Insights.В прошлом году Tencent открыл свою облачную игровую платформу START для публичного тестирования и в сотрудничестве с Intel запустил облачный игровой сервис под названием Tencent Instant Play. В июне, Huawei также объединился с NetEase, второй по величине игровой компанией Китая, чтобы предложить облачный игровой сервис.На международном уровне многие технологические компании также анонсировали свои проекты облачного гейминга. В их числе Stadia от Google, Microsoft Project xCloud, GeForce Now от Nvidia и PlayStation Now от Sony.