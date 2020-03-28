Сотрудники парка могут быстро измерять температуру тела всех посетителей с расстояния до 1 метра при помощи очков дополненной реальности с тепловизором

Грань между научной фантастикой и реальностью быстро размывается в Китае, так как все больше достижений в технологии искусственного интеллекта (ИИ) используются для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Так, очередной футуристический девайс появился у охранников парка Xixi Wetland Park в Ханчжоу на востоке Китая.Сотрудники парка могут быстро измерять температуру тела всех посетителей с расстояния до 1 метра при помощи очков дополненной реальности с тепловизором, которые разработаны ИИ-стартапом Rokid Corp. По заявлениям компании, оператор смарт-очков может проверить температуру нескольких сотен человек в течение двух минут — это очень большой охват и высокая скорость. Это позволит сократить очереди на входе в парк.Компания заявила, что "умные" очки помогут контролировать ситуацию в условиях социального дистанцирования. Рекомендации по возможности оставаться дома все еще действуют в Китае, несмотря на то что власти заявляют о спаде эпидемии коронавируса. На территории страны открывается все больше общественных объектов, куда устремляются китайцы после долгого периода карантина.Вспышка коронавируса в Китае привела к резкому росту использования искусственного интеллекта для сдерживания распространения болезни. Количество областей, где внедрили ИИ-системы, обширно: от роботизированных очистителей, распыляющих дезинфицирующее средство в отдельных палатах, и приложений, которые могут отслеживать историю передвижения людей, до роботов-помощников, которые звонят людям, чтобы дать совет по домашнему карантину.Технологические компании, включая Baidu и Intellifusion, заявили, что их технологии искусственного интеллекта используются на температурных контрольно-пропускных пунктах на железнодорожных вокзалах и в аэропортах крупных городов, таких как Пекин и Шэньчжэнь, чтобы сократить время ожидания и снизить риск заражения.Смарт-очки Rokid весят около 100 граммов выглядят почти как обычные солнцезащитные очки, если не учитывать прикрепленную камеру и кабель. Устройство пошлет автоматический сигнал тревоги при идентификации объектов с повышенной температурой и сделать запись. Оно также поддерживает распознавание лиц в режиме реального времени и удаленное выполнение совместных задач.Компания-разработчик основана в 2014 году выходцем из исследовательского подразделения Alibaba Group Holding по искусственному интеллекту. В компании заявили, что с января несколько комплектов "умных" очков были отправлены бюро общественной безопасности и командному центру дорожной полиции в Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян. Смарт-очки с тепловизором также поставляются дорожным властям в городах Хучжоу и Кучжоу, также в Чжэцзяне.Распознавание лиц стало обычным явлением в Китае. В условиях распространения вируса более широкий сбор данных помог предотвратить дальнейшее распространение инфекции из-за точного сообщения о горячих точках, считают китайские СМИ. В то же время сохраняется озабоченность по поводу компромисса между конфиденциальностью и общественным здоровьем в ИИ-приложениях, в том числе таких как "умные" очки Rokid.Однако в китайской соцсети Weibo пост с изображением "умных" очков Rokid получил более 7 тысяч лайков, что может указывать на лояльное отношение к использовании технологии сбора данных в общественных местах и ее потенциального использования.Всемирная организация здравоохранения в среду призвала к необходимости защиты приватности, так как страны активно внедряют технологии в борьбе со смертоносным коронавирусом. По словам Майкла Райана, главного исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, пандемия является первым случаем агрессивного применения информационных технологий, социальных сетей и искусственного интеллекта во всем мире.