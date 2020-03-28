Свежие фрукты и овощи в Европе окажутся в дефиците из-за пандемии коронавируса, которая мешает поставкам продуктов и работников, которые занимаются сборкой урожая, передает Reuters.

Свежие фрукты и овощи в Европе окажутся в дефиците из-за пандемии коронавируса, которая мешает поставкам продуктов и работникам, занимающимся сбором урожая, передает Reuters.Правительства множества стран пытаются найти пути решения проблемы с нехваткой продуктов, в том числе за счет введения так называемых "зеленых коридоров" для быстрой поставки свежих продуктов в страны Европы, а также найма работников и ослабления правил для передвижения мигрантов.В то время как европейские супермаркеты продолжают сообщать о поставке продуктов в достаточном количестве, давление со стороны поставщиков, в том числе из Африки, ключевого поставщика свежих товаров, а также внутри Европы, усиливается.В Кении, являющейся основным поставщиком зеленой фасоли и гороха в Европу, половину работников этого сектора отправили домой в обязательный отпуск из-за неспособности отрасли отгружать заказы, даже несмотря на рост спроса со стороны европейских ритейлеров."Их (европейские) запасы истощаются день ото дня", — сказал Окисегере Оджепат, исполнительный директор консорциума Fresh Produce в Кении, который объединяет более 200 производителей и экспортеров.Поставки другого ключевого игрока — Южной Африки — становятся все более сложными в связи с тем, что в стране должна начаться 21-дневная блокировка на этой неделе."До начала этой недели мы были в достаточно хорошей форме, но сейчас все становится очень сложно", — сказал Ханс Муйлаерт-Гелайн, управляющий директор Fruits Unlimited - южноафриканской компании, экспортирующей фрукты и овощи в Великобританию.