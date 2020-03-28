В администрации президента подтвердили случай заражения коронавирусом COVID-19, но не стали уточнять, у кого именно он выявлен. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В администрации президента подтвердили случай заражения коронавирусом COVID-19, но не стали уточнять, у кого именно он выявлен. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Известно, что Владимир Путин не контактировал с заболевшим. В настоящее время в администрации президента предпринимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.Дмитрий Песков отметил, что говорить, кто конкретно заразился коронавирусом в Кремле не будут, поскольку раскрытие персональных данных противоречило бы закону, сообщает РИА Новости.Ранее стало известно, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сдал тест на COVID-19, поскольку общался с заразившимся Львом Лещенко. Результат показал отрицательный результат.По данным ресурса Worldometer, на настоящий момент в мире выявлено почти 550 тысяч случаев заражения коронавирусом. Количество летальных исходов скоро достигнет отметки в 25 тысяч человек.