Криштиану Роналду приобрел пять аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц португальского острова Мадейра.

Криштиану Роналду приобрел пять аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц португальского острова Мадейра.Об этом рассказал региональный секретарь по вопросам здравоохранения и гражданской обороны Педро Рамос. Он подтвердил, что футболист сборной Португалии и органы здравоохранения страны находятся на постоянной связи, передает РИА Новости.По последним данным ВОЗ, общее число заболевших превысило 509 тысяч случаев, больше 23 тысяч человек скончались.