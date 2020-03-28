Крупное древнее захоронение нашли археологи в Азовском районе. Об этом информирует ГТРК Дон-ТР. Это пятнадцать захоронений, относящихся к разным эпохам. Среди обнаруженных артефактов — предметы быта и посуда.

Крупное древнее захоронение нашли археологи в Азовском районе. Об этом информирует ГТРК "Дон-ТР".Это пятнадцать захоронений, относящихся к разным эпохам. Среди обнаруженных артефактов — предметы быта и посуда. Археологи наткнулись на них при реконструкции трассы Азов — Александровка — Староминская. Об этом сообщили на сайте правительства региона.В данный момент работы проводятся в районе пяти курганных могильников, в том числе недалеко от поселения Сонино на берегу реки Ея, Южный, Сонино-1,2,3,4. Строительство и раскопки ведутся параллельно и не мешают друг другу. Археологи проводят работы рядом с дорожной полосой.