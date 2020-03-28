Главы МИД России и Франции обсудили по телефону возможное взаимодействие в ситуации, связанной с распространением в мире коронавируса COVID-19.

Главы МИД России и Франции обсудили по телефону возможное взаимодействие в ситуации, связанной с распространением в мире коронавируса COVID-19."Рассмотрены меры, необходимые для налаживания тесной координации усилий, в том числе в решении вопросов, связанных с возвращением граждан обеих стран на родину", — сообщили РИА Новости в МИД РФ.Стороны также поговорили о возможных шагах по линии Совета безопасности ООН в контексте совместной борьбы с коронавирусом.Кроме того Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обменялись мнениями по поводу урегулирования конфликтов в Ливии, Сирии и на Украине.Разговор министров стал продолжением телефонной беседы президентов России и Франции, состоявшейся 26 марта перед первым в истории виртуальным саммитом G20. Темой экстренного совещания глав государств также стала борьба с эпидемией и ее влияние на глобальную экономику.Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона, подчеркнул, что речь шла о взаимодействии двух стран, а не об оказании помощи.