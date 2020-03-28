От правительства Украины требуют уволить и. о. министра образования Любомиру Мандзий, которая была организатором конкурса детских рисунков во Львове на тему деятельности дивизии СС Галичина.

От правительства Украины требуют уволить и. о. министра образования Любомиру Мандзий, которая была организатором конкурса детских рисунков во Львове на тему деятельности дивизии СС "Галичина".Как передает ТАСС, с таким заявлением выступил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук.Он назвал назначение чиновницы "пощечиной власти" и подчеркнул, что данное кадровое решение является яркой иллюстрацией того, насколько непрофессиональные, случайные люди работают в правительстве страны.Мандзий в 2018 году выступила соорганизатором конкурса детских рисунков на тему деятельности дивизии СС "Галичина", в которой на стороне нацистской Германии во время Второй мировой войне воевали западные украинцы. При этом работы осматривались и принимались департаментом образования и науки Львовской областной государственной администрации, который в то время возглавляла Мандзий.25 марта 2020 года она была назначена исполняющей обязанности министра образования страны, до этого она трудилась на должности заместителя главы данного ведомства.