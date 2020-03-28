28.03.2020

2020-03-28 12:50:03

Мейн-куны набирают популярность во Владимире

Каждое животное - маленькая личность, со своим характером, привычками, которые нужно уважать. Популярная порода кошек среди владимирцев - мейн-кун. Эти крупные кошки появились в Америке, в штате Мэн. У Ольги Павловской два таких кота. И этому она обязана случаю.

Наверное, надо очень хотеть кошку, чтобы выиграть ее в лотерею. Именно так случилось с владимирской студенткой. Ольга с подругой случайно заглянула на выставку кошек и выиграла Тора. На следующую выставку пошла с желанием проверить: улыбнется ли удача второй раз? Так у Ольги появилась Теора.

Ольга Павловская, студентка ВлГУ: "История с кошками - это какая-то череда совпадений, потому что первую кошку мы выиграли на выставке кошек, это было два года назад, и на прошлых выходных мы выиграли вторую кошку. Тоже на выставке кошек! Самое смешное, что у той же заводчицы, и та же порода - кошка тоже мейн-кун".

Хищные снаружи, добрые внутри.... Это про мейн-кунов. Это очень умные животные, со спокойным характером. Они быстро привязываются к хозяину и легко адаптируются на новом месте, рассказывает Ольга. Самое главное с мейн-кунами - понять, что им подходит. Выбрать правильный корм, иначе у них может возникнуть аллергия. И быть готовыми к большому количеству шерсти. Но любовь этих животных перевешивает все неудобства.

Ольга Павлоская, студентка ВлГУ: "Они как собаки, дома они ходят за мной, хвостиком. Они со мной спят, они со мной везде ездят, путешествуют. Они мне всегда очень нравились. Конечно, когда мы первого кота выиграли - это был шок, потому что порода нам очень нравится. А когда мы выиграли вторую кошку - это был шок вдвойне".

История породы полна легенд. Кто-то говорит, что это дикие болотные кошки, которых удалось приручить человеку, другие считают, что мейн-кун - это рысь, скрещенная с домашней кошкой. В весе мейн-куны набирают до 10 килограммов, а длина с хвостом может достигать 120 сантиметров. Хвост очень длинный и пушистый, из-за чего их ещё называют енотовыми кошками. Мейн-кунов, впрочем как любую кошку, невозможно заставить слушаться. Они не будут проказничать, портить мебель и обои только при одном условии - если их уважают и любят.

Ольга Павловская, Андрей Синягин

"Вести-Владимир"