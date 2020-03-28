Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России. Временные методические рекомендации расширены. Список препаратов для лечения увеличен с четырех до шести наименований.

Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России. Временные методические рекомендации расширены. Список препаратов для лечения увеличен с четырех до шести наименований.Проанализировав данные по лечению пациентов с атипичной пневмонией, провоцируемой коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, Минздрав выделил несколько этиотропных препаратов. Их рекомендуется использовать в комбинации. Это комбинация лопинавира и ритонавира, хлорохин, гидроксихлорохин, который рекламировал президент США Дональд Трамп, а также препараты интерферонов — рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа. Рекомендации размещены на сайте Минздрава России.Три препарата — умифеновир, ремдесивир, фавипиравир — проходят клинические испытания. Эти медпрепараты сегодня также могут применяться при лечении пациентов с COVID-19. Данных по их эффективности пока недостаточно, но их применение оправдано в случаях, если по решению врачебного консилиума потенциальная польза для пациента превысит риск их применения.Минздрав России также подчеркивает, что коронавирус увеличивает летальные исходы при абортах и родах, повышает число осложнений — акушерских кровотечений, внутриутробную гибель плода, развитие дыхательной недостаточности и послеродовых гнойно-септические инфекций.При прогрессировании дыхательной недостаточности на фоне коронавирусного заболевания, развития альвеолярного отека легких, а также при рефрактерном септическом шоке по жизненным показаниям в интересах матери и плода показано экстренное Кесарево сечение.Кроме того, медики предупреждают, что заниматься самолечением при коронавирусе, как и при других заболеваниях, не стоит. Телефон для экстренной связи со специалистами размещен на официальном сайте стопкоронавирус.рф.Здесь же приведены цифры, характеризующие распространение коронавируса в России. Число пациентов выросло до 1036 человек. Прирост за сутки составил 182 случая. Трое человек, по официальной статистике, от коронавирусной инфекции умерли, еще восемь человек находятся в реанимации. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За их здоровье и жизнью борются самые квалифицированные врачи.